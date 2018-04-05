​Школьные медали будут выдавать с учетом набранных баллов на ЕГЭ

Со следующего учебного года планируется выдавать школьные медали с учетом набранных баллов единого госэкзамена, пишет «ТАСС» со ссылкой на заявление начальника управления оценки качеств общего образования Рособрнадзора Игоря Круглинского.

И.О. министра образования Новосибирской области Сергей Федорчук заявил о необходимости учитывать результаты ЕГЭ при выдаче золотой медали.

«Такие изменения подготовлены, мы планируем, что в ближайшее время, может быть, уже до начала нового учебного года, они будут рассмотрены и поддержаны, чтобы установить порог ЕГЭ, который бы являлся основанием для выдачи медали за особые успехи», - отметил Круглинский.

Он также подчеркнул, что на данный момент в ряде регионов существует практика выдачи своей медали, в том числе с учетом баллов ЕГЭ.

«Но понятно, что такая медаль не является основанием для получения льгот в вузе. Все-таки речь тут идёт только о федеральных медалях, выдача которых регламентируется федеральным положением», - отметил чиновник.