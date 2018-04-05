​Медведев подписал распоряжение о увеличении уставного капитала РЖД на 26 млрд руб.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал распоряжение об увеличении уставного капитала ОАО «Российские железные дороги» на 25,9 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на документ опубликованный на сайте правительства.

В справке к документу сказано, что соответствующие средства предназначены для реализации инвестиционных проектов компании. Из них 6,3 млрд руб. будут направлены на развитие Московского транспортного узла, 0,09 млрд руб. — на строительство магистрали Москва — Казань, 9,51 млрд руб. — на реконструкцию участка им. М. Горького — Котельниково — Тихорецкая — Крымская с обходом Краснодарского железнодорожного узла, 10 млрд руб. — на развитие участка Междуреченск — Тайшет Красноярской железной дороги.

«Направляемые средства предусмотрены в федеральном бюджете», — отмечается в сообщении правительства.