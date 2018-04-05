Галерея современного искусства «Стерх» приглашает на открытие фестиваля СтерхФест

6 апреля в Галерее современного искусства «Стерх» состоится открытие восьмого фестиваля современного искусства СтерхФест.
СтерхФест для галереи «Стерх» - главное событие года, представляются выставки ведущих российских мастеров (при поддержке санкт-петербургского Музея Эрарта), премьеры новой музыки (часто - при поддержке Московской филармонии).
Основные принципы фестиваля – популяризация современного искусства, эксперимент, просвещение.
В программе – выставки, творческие встречи, лекции, концерты.
Справка:
СтерхФест – ежегодный фестиваль современного искусства галереи «Стерх», который был впервые представлен в городе в 2011 году к 10-летию галереи.
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