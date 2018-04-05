​СМИ: Администрация президента США планирует ввести санкции против российских олигархов

Администрация президента США Дональда Трампа планирует ввести санкции против российских олигархов, пишет «Интерфакс» со ссылкой на телеканал Fox News.

По словам канала, такое решение было принято в ответ на предполагаемое вмешательство в президентские выборы и в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA). Санкции должны быть объявлены уже к концу этой недели.