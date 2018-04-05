​Британские спецслужбы заявили об обнаружении места производства «Новичка» в России

Британские спецслужбы считают, что обнаружили место производства «Новичка» в России, которым в Солсбери отравились бывший сотрудник ГРУ и британский агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия, пишет «Интерфакс» со ссылкой на газету Times.

«Силы безопасности считают, что они определили местоположение секретной российской лаборатории, которая произвела боевое отравляющее вещество, которое использовалось в Солсбери», – пишет газета.

Издание также подчеркивает, что вещество вещество российского производства, было известно уже к первому заседанию антитеррористической структуры Cobra, на котором об этом было объявлено. О существовании лаборатории было якобы известно заранее.

Источники издания заявляют, что место производства было определено «на основе научного анализа и разведывательных данных».