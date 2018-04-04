16+
Наверх
Логотип Сиапресс
USD  57,7646   EUR  70,9580  

РЖД могут лишить монополии на пассажирские перевозки

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о ликвидации государственной монополии госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД) на пассажирские перевозки, сообщает Lenta.ru.

«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правительство отмечает, что в настоящий момент пассажирские перевозки убыточны, конкуренции нет, отрасль неэффективна.

Сама же модель конкуренции «за маршрут» правительством рассматривается как выход. В документе отмечается, что подобная практика — наиболее успешный пример работы пассажирских перевозок, модель доказала свою эффективность в мировой практике. Она предполагает проведение конкурса за маршрут среди нескольких перевозчиков.

Отношения между государством и перевозчиком будут регламентированы организационным договором, по которому перевозчик берет на себя обязательства по организации движения, а государство, например, выделяет субсидии, компенсируя потери в доходах. Подобные соглашения будут заключаться на срок не менее 15 лет, что позволит создать долгосрочные инвестиционные программы со стороны перевозчика.

В настоящий момент монопольным положением на российском рынке железнодорожных перевозок пользуются РЖД. На рынке пассажирских перевозок — «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК), у которой в каждом регионе есть собственное дочернее подразделение, которое занимается исключительно пассажирскими перевозками.


Нашли ошибку в тексте?
Выделите текст и нажмите CTRL+Enter

04 апреля в 22:01, просмотров: 152, комментариев: 0


QR код
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться

Мнения

Джазмен Вадим Эйленкриг: «Я вообще слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали...»

Джазмен Вадим Эйленкриг: «Я вообще слово «творчество» не люблю, потому что его дискредитировали...»
Большое интервью с культовым российским музыкантом в преддверии концерта в Сургуте — о джазе и не только
Инесса Барк 04 апреля в 15:01
361 0
Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения!

Сердечно поздравляю вас с праздником светлого Христова Воскресения!

В нашем городе пасхальная служба будет проходить во всех храмах
Отец Антоний, настоятель храма в честь великомученика Георгия Победоносца 04 апреля в 14:48
272 0
​Российский язык

​Российский язык
Уже 27 лет, как не существует СССР. Но дело его живее всех живых. С одной поправкой. Вместо приставки «советский» к каждому явлению или общественному институту теперь нужно подствалять «российский».
Александр Мазурин, читатель siapress.ru 04 апреля в 14:47
365 7
В Сургуте обсуждают «паническую эвакуацию» из «Союза»

В Сургуте обсуждают «паническую эвакуацию» из «Союза»
Администрация торгового центра с такой трактовкой не согласна
Анастасия Якупова 04 апреля в 12:28
1198 4
​Католическая Церковь в этом году отмечала Пасху 1 апреля

​Католическая Церковь в этом году отмечала Пасху 1 апреля
Пусть Иисус благословит каждого из вас и пусть поможет вам во всех трудностях вашей жизни
отец Марэк Ящковски 04 апреля в 10:36
586 4
Жизнь после выборов

Жизнь после выборов
Абсолютное большинство голосующей аудитории siapress.ru уверены, что жизнь в России после выборов президента либо не изменится либо станет хуже
Редакция СИА-ПРЕСС 03 апреля в 14:41
537 1
Хотите, чтобы у вас из крана текла кока-кола? На бульваре Свободы в Сургуте это уже происходит // ФОТО

Хотите, чтобы у вас из крана текла кока-кола? На бульваре Свободы в Сургуте это уже происходит // ФОТО
Городские и коммунальные власти полагают, что все в порядке — пробы воды в норме
Лилия Сулейманова 03 апреля в 14:41
743 1
​Переломанные руки, ноги и брызговик

​Переломанные руки, ноги и брызговик
Особенное неудовольствие, как для пешеходов, так и для автомобилистов, доставляет глубокая колея, которая за несколько месяцев превратилась в лед. Плюс повсюду кучи спрессованного снега и бесконечное количество припаркованных автомобилей.
Сергей Глинских, сургутянин 03 апреля в 08:22
845 3
​Год под знаком медведя

​Год под знаком медведя
Когда Анатолий Иванович прибежал на крик Никиты, шестнадцатилетнего внука Якова Тихоновича, тот был уже в крови: убегая, медведь ударил его лапой по голове
Ольга Корниенко 02 апреля в 18:36
585 3
​Что с бойкотом? Как сургутяне отреагировали на призывы игнорировать шопинг в субботу

​Что с бойкотом? Как сургутяне отреагировали на призывы игнорировать шопинг в субботу
Насколько жители города изменили свою привычку проводить время в торгово-развлекательных центрах
Анастасия Якупова 02 апреля в 16:31
2477 4
​Незаметные жители города: как выживают в суровых условиях сургутские бездомные // ФОТО

​Незаметные жители города: как выживают в суровых условиях сургутские бездомные // ФОТО
Корреспондент siapress.ru провел вечер с волонтерами фонда «Накорми голодного»
Лилия Сулейманова 02 апреля в 16:16
767 1
Лишь 7 процентов голосующей аудитории siapress.ru постоянно катаются на лыжах или сноуборде // ИНФОГРАФИКА

Лишь 7 процентов голосующей аудитории siapress.ru постоянно катаются на лыжах или сноуборде // ИНФОГРАФИКА
Редакция СИА-ПРЕСС 02 апреля в 15:50
385 0
В Сургуте развивается новый вид спорта — кайтинг. И это зрелищная штука // ФОТО, ВИДЕО

В Сургуте развивается новый вид спорта — кайтинг. И это зрелищная штука // ФОТО, ВИДЕО
Там есть и высокие скорости, и парашюты, но сами спортсмены говорят, что это безопаснее велосипеда
Анастасия Якупова 02 апреля в 14:22
614 3
​Что строится на месте Набережного рынка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ

​Что строится на месте Набережного рынка? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ
Новый объект не будет муниципальным
Лилия Сулейманова 02 апреля в 13:00
1151 1
Окружной центр охраны материнства и детства в Сургуте откроется осенью 2018 года

Окружной центр охраны материнства и детства в Сургуте откроется осенью 2018 года
Строительство медицинского комплекса выходит на завершающую стадию
Ирина Калугина 02 апреля в 12:08
715 9
​Спешка нужна при ловле блох

​Спешка нужна при ловле блох
Посол будет отправлен в четырехнедельный отпуск, а в это время София ожидает от Англии неоспоримые доказательства причастности Москвы к покушению на жизнь бывшего двойного шпиона Сергея Скрипаля
Атанас Атанасов, председатель Сургутского Болгарского землячества 02 апреля в 11:31
541 9
Больше мнений
Сетевое издание (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2017.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Щеглов Д.Н.
Дежурный по сайту: post@siapress.ru
Google+
Лучшее

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Авторы    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика