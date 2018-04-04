РЖД могут лишить монополии на пассажирские перевозки

Правительство России внесло в Государственную Думу законопроект о ликвидации государственной монополии госкомпании «Российские железные дороги» (РЖД) на пассажирские перевозки, сообщает Lenta.ru.

«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Правительство отмечает, что в настоящий момент пассажирские перевозки убыточны, конкуренции нет, отрасль неэффективна.

Сама же модель конкуренции «за маршрут» правительством рассматривается как выход. В документе отмечается, что подобная практика — наиболее успешный пример работы пассажирских перевозок, модель доказала свою эффективность в мировой практике. Она предполагает проведение конкурса за маршрут среди нескольких перевозчиков.

Отношения между государством и перевозчиком будут регламентированы организационным договором, по которому перевозчик берет на себя обязательства по организации движения, а государство, например, выделяет субсидии, компенсируя потери в доходах. Подобные соглашения будут заключаться на срок не менее 15 лет, что позволит создать долгосрочные инвестиционные программы со стороны перевозчика.

В настоящий момент монопольным положением на российском рынке железнодорожных перевозок пользуются РЖД. На рынке пассажирских перевозок — «дочка» РЖД — Федеральная пассажирская компания (ФПК), у которой в каждом регионе есть собственное дочернее подразделение, которое занимается исключительно пассажирскими перевозками.