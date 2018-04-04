​Госдума рассекретила схему рассадки депутатов

На обновленном сайте Госдумы появилась схема рассадки парламентариев в зале пленарных заседаний, пишет «Интерфакс».

По данным представителя думского аппарата, Госдума отменила запрет на раскрытие сведений о рассадке депутатов, действовавший с 90-х гг. Собеседник «Ведомостей» в аппарате подтвердил эту информацию.

Фото duma.gov.ru

«При подготовке новой версии официального сайта Госдумы наши специалисты столкнулись с проблемой, которая, вроде, незначительная, но без ее решения нельзя было реализовать идею о размещении на сайте схемы, позволяющей за секунду выяснить место каждого депутата в зале пленарных заседаний», - пояснил собеседник «Интерфакса».

По его словам, запрет раскрывать такие данные ввели еще при первом созыве Госдумы. «Известно, что Дума сегодня стала открытым органом, в интернете идет прямая трансляция заседаний, журналисты и фотокорреспонденты могут прийти на балкон и как бы сверху "считать" происходящее, в том числе зафиксировать, кто где сидит», - добавил собеседник агентства.