​В России могут ввести «алкозамки» и временные права

ГИБДД России подготовила первый вариант плана к стратегии «нулевой смертности» на дорогах страны, пишет «Коммерсант».

В этот вариант вошли «алкозамки», блокирующие зажигание при опьянении водителя, и временные права. По данным издания, начальник ГИБДД России Михаил Черников уже обсудил черновой вариант плана с представителями общественных организаций.

Напомним, ранее стратегию «нулевой смертности» в январе утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно документу, через семь лет смертность на дорогах России должна снизиться до западноевропейского уровня - 4 человек на 100 000 населения, а к 2030 году приблизиться к нулевой.