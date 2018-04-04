​В течение первых суток новая серия «Простоквашино» набрала 14 млн просмотров

Первая серия продолжения мультсериала «Простоквашино» за первые сутки после публикации набрала более 14 млн просмотров, пишет «ТАСС» ссылаясь на данные содержащиеся в официальных группах «Союзмультфильма» в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Первая серия продолжения легендарного мультсериала "Простоквашино" получила свыше 8 млн просмотров всего за сутки - никогда мультфильм не собирал такое количество просмотров в нашей соцсети за один день, - рассказали в пресс-службе «ВКонтакте», добавив, что пользователи делятся новинкой на своей странице, «горячо обсуждают новый имидж и голоса главных героев в комментариях и, конечно же, ждут продолжение».