​Сургутский район за прошлый год сэкономил при осуществлении муниципальных закупок более 400 миллионов рублей

Администрация Сургутского района использует несколько методов повышения эффективности организации муниципальных закупок. Речь идет о снижении уровня неконкурентных закупок и проведение аукционов среди субъектов малого бизнеса и НКО. По российскому законодательству, заказчик имеет право совершать закупки размером до 400 тысяч рублей без проведения конкурентных процедур. Однако в муниципалитете для приобретения товаров и услуги на такие суммы используют систему «Электронный магазин». Она позволяет даже на небольшие лоты устраивать мини-аукционы, что в конечном счете позволяет экономить бюджетные средства. Таким образом, при помощи «Электронного магазина» в 2017 году было заключено контрактов на сумму более 32 миллионов рублей. Использование сервиса позволило сэкономить 1,3 миллиона, что составляет 4 процента от общей суммы. Также система позволяет обеспечить прозрачность.
Еще один используемый механизм - совместные закупки. Ее суть заключается в объединении закупок от близлежащих труднодоступных поселений. Заказ становится крупнее, а соответственно интересует большее количество потенциальных поставщиков, объясняет Вениамин Матаев, председатель комитета экономического развития. Такая мера позволила сэкономить более 128 миллионов рублей.
100 лет военкоматам. Исполняющий обязанности начальника Сургутского военного комиссариата Андрей Калядин // ONLINE 5 апреля в 11:00