​Сургутский район за прошлый год сэкономил при осуществлении муниципальных закупок более 400 миллионов рублей

Администрация Сургутского района использует несколько методов повышения эффективности организации муниципальных закупок. Речь идет о снижении уровня неконкурентных закупок и проведение аукционов среди субъектов малого бизнеса и НКО. По российскому законодательству, заказчик имеет право совершать закупки размером до 400 тысяч рублей без проведения конкурентных процедур. Однако в муниципалитете для приобретения товаров и услуги на такие суммы используют систему «Электронный магазин». Она позволяет даже на небольшие лоты устраивать мини-аукционы, что в конечном счете позволяет экономить бюджетные средства. Таким образом, при помощи «Электронного магазина» в 2017 году было заключено контрактов на сумму более 32 миллионов рублей. Использование сервиса позволило сэкономить 1,3 миллиона, что составляет 4 процента от общей суммы. Также система позволяет обеспечить прозрачность.

Еще один используемый механизм - совместные закупки. Ее суть заключается в объединении закупок от близлежащих труднодоступных поселений. Заказ становится крупнее, а соответственно интересует большее количество потенциальных поставщиков, объясняет Вениамин Матаев, председатель комитета экономического развития. Такая мера позволила сэкономить более 128 миллионов рублей.