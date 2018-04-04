​РБК составил рейтинг самых популярных франшиз по итогам 2017 года

По версии РБК, на первом месте в топ-50 самых популярных франшиз находится фирма «1С», занимающаяся дистрибуцией, поддержкой и разработкой компьютерных программ и баз данных. В течение 2017 года с ней было заключено 698 контрактов франчайзинга.

На второй позиции «Додо Пицца», которая за год поднялась в рейтинге на 13 строчек (число заключенных в 2017 г. контрактов – 128). Замыкает тройку лидеров, как и годом ранее, диагностическая лаборатория «Гемотест» (101 контракт).

По мимо них в первую десятку также вошли гипермаркет детских игрушек «Бегемот», агрохолдинг «Чебаркульская птица», сеть магазинов электроинструмента «220 Вольт», «Сибирская заправка», автосервис «Вилгуд», лабораторная служба «Хеликс» и автоломбард «Национальный кредит».