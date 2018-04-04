​В апреле Минфин намерен закупить валюту на сумму 240 млрд рублей

В это месяце Министерство финансов России направит на покупку иностранной валюты 240,7 млрд рублей, пишут «Ведомости» со ссылкой на сообщение Минфина.

«Операции будут проводиться в период с 6 апреля 2018 г. по 8 мая 2018 г., соответственно, ежедневный объем покупки иностранной валюты составит в эквиваленте 11,5 млрд руб.», – сообщила пресс-служба Минфина.

Покупать иностранную валюту будет Банк России на торгах Московской биржи. Приобретенная иностранная валюта будет зачисляться на счета Федерального казначейства в ЦБ.