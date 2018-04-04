​В Сургуте прошел «Поэтический библиоринг»

В Сургуте в рамках проекта «Большое чтение на 60-ой параллели. Поэтическая миниатюра» прошел «Поэтический библиоринг».

В интеллектуальной игре сражались несколько смешанных команд и сборные команды молодежного объединения ОАО «Аэропорт Сургут», студентов филологического факультета СурГПУ, членов литературного объединения «Северный огонек».

От участников не требовалось предварительной подготовки, главное в игре – продемонстрировать знание самых известных и любимых стихотворений русских и зарубежных поэтов. Членов команд, занявших призовые места, наградили сборниками «Тонкая книга: поэтическая миниатюра».