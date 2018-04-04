​В Сургутском районе Land Cruiser столкнулся с автокраном. Двое человек погибли

3 апреля около 12 часов на внутрипромысловой дороге «Имилорско-Источного месторождения» в Сургутском районе произошло ДТП.

Водитель 1952 г.р., управляя «Toyota Land Cruiser» выехал на встречку, где столкнулся с автокраном, которым управлял водителя 1972 г.р. В результате аварии водитель и 34 – летний пассажир «Toyota Land Cruiser» скончались на месте. Также телесные повреждения получил 54-летний пассажир данного автомобиля. Водитель автокрана не пострадал.