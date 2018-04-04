​Сургут присоединился к Международной акции «Зажги синим»

Накануне, 2 апреля, на площади перед учреждением прошла акция для детей с нарушением развития аутистического спектра, их родителей и всех горожан. После чего в малом зале Сургутской филармонии Театр актёра и куклы «Петрушка» показал спектакль «Как Страусёнок друзей искал». А в вечернее время фасад филармонии был подсвечен синим светом.

Справка:

В 2005 году крупнейшей американской организацией Autism Speaks («Аутизм говорит») была придумана акция «Зажги синим». В знак солидарности с людьми с аутизмом и их семьями, а также с целью привлечения внимания общественности к проблемам аутизма, 2 апреля некоторые здания освещаются синим светом. Сиднейский оперный театр, Ниагарский водопад, отель-парус Burj Al Arab в Дубае, Статуя Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро, Статуя Будды в Японии – весь мир от Великих пирамид в Гизе до башни Биг-Бен в Лондоне зажигаются в этот день синими огнями.

Всемирный день распространения информации о проблеме аутизма установлен Генеральной Ассамблеей ООН и отмечается ежегодно с 2008 года 2 апреля. В этот день общественные организации всего мира стремятся донести до родителей, специалистов и властей необходимость повышения уровня информированности об аутизме, как о тяжёлом расстройстве раннего развития ребёнка, требующем пристального внимания всего мирового сообщества. Учёные озабочены тем, что истинные причины расстройства до сих пор не ясны, реабилитационный процесс требует значительных усилий, а главное – численность детей с аутизмом за последние десять лет выросла во всём мире в десять раз. Аутизм, согласно официальной американской статистике, есть у одного ребенка из 68.

Россия впервые приняла участие в акции 2 апреля 2013 года. В 2016 году к «Зажги синим» присоединилась Сургутская филармония.