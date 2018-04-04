​В Сургуте проходит «Поэтический марафон»

Сегодня в Сургуте на разных площадках города с 11 до 19 часов пройдет акция «Поэтический марафон», в которой смогут принять участие все желающие.

В рамках акции Централизованная библиотечная система, реализуя проект «Большое чтение на 60-й параллели», приглашает сургутян присоединиться к чтению и обсуждению книги «Тонкая книга»: поэтическая миниатюра (VI в.до н.э.- XXI в.).

Если вы любите поэзию, хотите узнать о ней чуть больше – присоединяйтесь, прочтите эту книгу и продвигайтесь дальше, ведь знакомство с поэтической миниатюрой не ограничивается границами сборника.

Дата и время проведения: 4 апреля, с 11 до 19 часов.

Подробная информация по тел. 28-57-70 (Белявская Оксана Григорьевна).