​В Югре запланированы взрывные работы на реках

С сегодняшнего дня начинаются взрывные работы на реках в Ханты-Мансийском районе. Они продлятся до 18 апреля, пишет Ugra-tv.

Сотрудники «Центроспас-Югории» провели мониторинг рисков затопления сельских поселений, подготовили подробный анализ участков рек, которые нужно освободить от ледовых заторов.

Выполнять работы будут 18 спасателей. В их распоряжении 14 единиц техники: от снегоболотоходов до автомобилей для перевозки взрывчатки. Доставит специалистов к месту работ вертолёт МИ-8.