​Сборная Югры одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону

​Переломанные руки, ноги и брызговик

Особенное неудовольствие, как для пешеходов, так и для автомобилистов, доставляет глубокая колея, которая за несколько месяцев превратилась в лед. Плюс повсюду кучи спрессованного снега и бесконечное количество припаркованных автомобилей.