Сборная Югры одержала победу в женской эстафете на чемпионате России по биатлону, пишет штаб правительства региона.
Югорские спортсменки Дарья Виролайнен, Екатерина Мошкова, Екатерина Шумилова и Кристина Резцова стали лучшими среди 13 команд-участниц женской гонки.
На второй позиции оказалась Тюменская область, на третье – Свердловская.
Сегодня пройдут масс-старт и мужская эстафета.
100 лет военкоматам. Исполняющий обязанности начальника Сургутского военного комиссариата Андрей Калядин // ONLINE 5 апреля в 11:00