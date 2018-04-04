​В Югре обсудили обеспечение антитеррористической опасности в период майских праздников

В Ханты-Мансийске состоялось заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба, на котором были обсуждены вопросы обеспечения антитеррористической опасности в период майских праздников.

Открывая заседание, руководитель Оперативного штаба в Югре Евгений Башкин напомнил, что Президент России Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ РФ в марте текущего года, назвал борьбу с терроризмом «ключевой задачей государства», отметив, что «обстановка требует постоянного внимания и высочайшей собранности».

«Повышенные меры антитеррористической безопасности должны быть обеспечены на всех стратегических объектах автономного округа, в особенности в местах массового пребывания граждан. Несмотря на то, что ситуация в области противодействия терроризму в Югре, благодаря слаженной работе всех силовых служб совместно с органами исполнительной власти, остается стабильной, не стоит терять бдительность», - подчеркнул руководитель Оперативного штаба в Югре.