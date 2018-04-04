Сургутский район получил федеральную награду за эффективность госзакупок

Доля конкурентных процедур в общем объеме закупок администрации Сургутского района составляет более 76 процентов. Бюджетная эффективность в 2017 году составила более 400 миллионов рублей. Также увеличилось среднее количество заявок поданных на участие в конкурентных закупках до 4,2 единиц (с 3 в 2016 году). Механизмы, оптимизирующие расходы госзакупок муниципалитета, позволяют перераспределять бюджетные средства на более актуальные цели.

Сургутский район финансирует социальную сферу. В 2017 году администрацией было выделено более 100 миллионов рублей на развитие данной области, благодаря чему запущено строительство 2 универсальных спортивных залов и 5 хоккейных кортов.

В рейтинге прозрачности госзакупок району присужден базовый уровень прозрачности. В феврале 2018 года муниципалитету была присуждена награда «Всероссийская премия бизнес успех», а также диплома в номинации «Высокий уровень эффективность в проведении госзакупок» по итогам прошедшего года. На форуме представлял Сургутский района глава Андрей Трубецкой.