К тушению пожаров в Югре будет привлечено более 2000 человек и 1200 единиц техники

5 апреля в Югорске пройдет совещание «Готовность автономного округа к лесопожарному сезону 2018 года. Противопожарное обустройство населенных пунктов».

В нем будут задействованы специалисты лесного хозяйства региона, сотрудники Природнадзора Югры, МЧС и Авиалесоохраны округа. В ходе совещания они обсудят систему взаимодействия всех служб при тушении лесных пожаров и схему информирования общественных организаций и населения о ситуации, связанной с лесными пожарами.

По словам специалистов лесного хозяйства Югры, к тушению пожаров в лесах автономного округа в этом году согласно Сводному плану планируется привлечь 2177 человек и 1297 единиц техники.