​Путин: вещества похожие на «Новичок» могут производиться в 20 странах

Президент России Владимир Путин заявил, что по данным международных экспертов, вещества похожие на «Новичок» могут производиться в 20 странах. Такое заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, пишет Meduza.

Путина также отметил, что его удивила скорость, «с которой была раскручена антироссийская кампания» при том, что британские специалисты не установили страну происхождения «Новичка».

«Скотленд-Ярд, как известно, заявил официально, что ему нужно не менее двух месяцев для полноценного расследования», — сказал российский президент.