Британцы не смогли доказать связи «Новичка» с Россией

Специалистам химической лаборатории Портон-Даун в Великобритании не удалось доказать, что использованный для отравления бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля газ семейства «Новичок» имеет российское происхождение, сообщает Lenta.ru со ссылкой на слова руководителя лаборатории Гэри Эйткенхэда.

Отмечается, что экспертам вообще не удалось установить, откуда в Соединенном Королевстве появился «Новичок».

Эйткенхэд подчеркнул, что специалисты лаборатории не занимаются определением происхождения и места производства отравляющего вещества. По его словам, в их сферу деятельности входит только определение типа и семейства яда.

Сергей Скрипаль и его дочь были найдены в бессознательном состоянии в сквере в Солсбери 4 марта. Лондон считает, что их отравили нервно-паралитическим токсином «Новичок». Как именно это произошло, до сих пор не выяснено. Сообщалось, что яд нашли на ручке входной двери дома. Полиция также не исключает, что отравляющее вещество могло находиться, в частности, в гречневой крупе.

Лондон возложил ответственность за покушение на Москву. Россия отрицает все обвинения. Из-за произошедшего Соединенное Королевство и почти 30 других стран выслали российских дипломатов. Москва ответила симметричными мерами.