​Индивидуальным предпринимателям могут запретить продажу пива

Росалкогольрегулирование выступило с предложением запретить индивидуальным предпринимателям продажу пива, сообщают «Известия» со ссылкой на документы регулятора.

Ведомству будет легче контролировать пивной рынок, если ИП, торгующие пенным, оформятся как юридические лица. Это связано с тем, что ответственность компаний за нелегальное производство и оборот кратно больше, сравнивая с индивидуальными предприятиями, поясняет издание.

При оглашении «Итогов деятельности в 2017 году и плана работы РАР на 2018 год», были отмечены несколько проблем реализации пива России, в том числе рост нелегального производства пивоваренной продукции, отсутствие полноценного контроля за легальным рынком, а также «несоизмеримо малая ответственность за нелегальное производство и оборот пивоваренной продукции», отметили «Ведомости».