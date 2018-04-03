​МОК назвал претендентов на проведение ОИ-2026

Международный олимпийский комитет (МОК) рассказал, что предварительную заявку на проведение зимних Олимпийских игр 2026 года подали национальные комитеты семи стран, пишут «Ведомости».
Это Австрия (Грац), Канада (Калгари), Италия (Кортина-д'Ампеццо/Милан/Турин), Япония (Саппоро), Швеция (Стокгольм), Швейцария (Сьон) и Турция (Эрзурум).
«Сердечно приветствую стремление национальных комитетов и городов к проведению зимних Олимпийских игр... Наша цель - не привлечь рекордное число кандидатов, а выбрать лучшую столицу Олимпиады для лучших спортсменов мира», – заявил президент МОК Томас Бах.
100 лет военкоматам. Исполняющий обязанности начальника Сургутского военного комиссариата Андрей Калядин // ONLINE 5 апреля в 11:00