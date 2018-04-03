​В Сургуте провели учебную эвакуацию в комплексном центре социального обслуживания населения

Накануне в Сургуте пожарные отработали практическую тренировку по эвакуации и тушению условного пожара на социально- значимом объекте. В 12:10 в здании сработала истема пожарной сигнализации и система оповещения о пожаре.

По легенде, возгорание произошло в столярной мастерской. Работник охраны сообщил по телефону «01» в пожарную охрану и руководителю учреждения об условном пожаре. Была произведена эвакуация людей из здания и дополнительно проверены все помещения учреждения. На эвакуацию ушло 3 минуты, в здании находилось 56 человек, из них 19 получателей социальных услуг.

«По итогам тренировки могу сказать следующее: персонал вел себя спокойно, действия были четко отработаны. Были откорректированы действия ЧОП. Цель мероприятия была достигнута, все люди из здания эвакуированы, пострадавших нет», – отметил помощник начальника дежурной смены СПТ 1 ОФПС Астахов Артем.