​Госдума приняла законопроект, разрешающий продавать невозвратные билеты на поезда

Депутаты Госдумы приняли законопроект, вводящий невозвратные билеты на поезда дальнего следования, пишет Meduza.

Предполагается, что получить деньги за неиспользованные билеты, купленные по невозвратным тарифам, можно будет только «в случае внезапной болезни пассажира или совместно следующего с пассажиром члена семьи, смерти члена семьи либо травмирования пассажира в результате несчастного случая, подтвержденном соответствующими документами».

Также предусмотрен возврат «в случае отмены отправления поезда или задержки отправления поезда либо непредоставления пассажиру места, указанного в билете».