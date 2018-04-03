​Сбербанк открыл регистрацию на Зеленый марафон «Бегущие сердца»

Сбербанк открыл регистрацию участников на Зеленый марафон «Бегущие сердца», который состоится 27 мая в 54 городах России, а также в Республике Беларусь и Казахстане. На территории Западно-Сибирского банка Сбербанка спортивный семейный праздник пройдет в Тюмени на набережной реки Тура, в Омске на набережной им. Тухачевского и в Ханты-Мансийске в парке им. Бориса Лосева.

В каждом городе программа благотворительного марафона будет включать спортивные забеги для взрослых и детей, развлекательную программу и социальные акции.

Для участия в марафоне необходимо пройти регистрацию на сайте http://greenmarathon.ru/*

В 2017 году Зеленый марафон «Бегущие сердца» стал одним из самых эффективных спортивных благотворительных мероприятий, собрав рекордную сумму — 50 000 000 рублей. Все полученные средства были направлены в фонд «Обнаженные сердца». В этом году средства будут направлены на продолжение работы служб ранней помощи для семей с особыми детьми, которые подготовят их к посещению детского сада и школы, дадут возможность жить такой же жизнью, как и их типично развивающиеся сверстники, — заводить друзей и учиться новому. Родителям такие службы не просто дарят больше уверенности, но и дают знания о том, как они сами могут помочь своему ребенку.

*Регистрация на Зеленый марафон «Бегущие сердца» в Москве пройдет на сайте http://runninghearts.ru/.