В официальной группе ВКонтакте «Союзмультфильма» появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино». Серия посвящена актеру Олегу Табакову, она называется «Возвращение в Простоквашино. Часть 1».
В соцсетях появилась первая серия нового мультфильма «Простоквашино» // ВИДЕО
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