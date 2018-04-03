​Сургутяне проголосовали против розыгрышей на 1 апреля

Портал зарплата.ру выяснил, как жители Сургута относятся к розыгрышам на первое апреля.

В ходе опроса, каждый пятый горожанин (23 процента) заявил, что не обладает чувством юмора. Зато 77 процентов считают себя королями шуток. Однако десятая часть всех ответивших уверены, что на работе стоит быть серьезными, а все веселье оставить для свободного времени.

При этом 80 процентов отметили, что юмор их неоднократно выручал в рабочих ситуациях.

Почти половина сургутян (45 процентов) хоть раз разыгрывали своих коллег на 1 апреля, но только в том случае, если были уверены, что они поймут. 2 процента считают розыгрыши своим коньком, а 53 процента напротив – говорят, что это детский сад.

Самыми частыми шутками среди сургутян стали: замена клавиш на мышке и на клавиатуре, розыгрыши по телефону, смену фона рабочего стола или рингтона в корпоративном мессенджере.