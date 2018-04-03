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​KFC проводит чемпионат по киберспорту

В рамках Международного проекта KFC BATTLE впервые стартует турнир по киберспортивной дисциплине DOTA 2.

К участию приглашаются киберспортсмены-любители в возрасте от 14 до 35 лет. Отборочный этап состоит из двух онлайн-квалификаций, по результатам которых 4 сильнейшие команды отправятся в Москву на Суперфинал 21-22 июля.

Главный приз — поездка в Барселону от туроператора SUNMAR плюс квота в финал по DOTA 2 Кубка России по киберспорту 2018. Участие в турнире бесплатное. Чемпионат проходит при поддержке Федерации компьютерного спорта России.

Зарегистрироваться и узнать более подробную информацию можно на сайте организаторов.


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Сегодня в 14:20, просмотров: 130, комментариев: 0


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