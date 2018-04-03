​Сургутские филологи едут в Киргизию учить учителей русского языка

Сургутский государственный педагогический университет расширяет свои связи с иностранными вузами по продвижению русского языка за рубежом. Так, скоро в Сургут приедут филологи из Словакии, в свою очередь специалисты по русскому языку отправляются в Киргизию для организации мероприятий по повышению квалификации преподавателей русскоязычных школ на площадке Российского центра науки и культуры в Бишкеке.

Курсы в столице Киргизии пройдут с 10 по 14 апреля в рамках Плана основных мероприятий, реализуемых Правительством и исполнительными органами государственной власти Ханты-Мансийского автономного округа – Югры в 2018 году.

В рамках мероприятия СурГПУ за рубежом представляют доценты кафедры филологического образования и журналистики филологического факультета вуза Наталья Сафонова, Ольга Руднева и Виктор Гаврилов.

Педагоги подготовили интересную и содержательную образовательную программу для своих киргизских коллег. Планируется подробный рассказ о системе высшего образования в нашем округе и заключение различных соглашений о дальнейшем сотрудничестве между Югрой и Киргизией.

Российский Центр в Бишкеке