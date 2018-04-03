​Путин получил удостоверение избранного президента РФ

Президент России Владимир Путин принял удостоверение избранного президента из рук председателя ЦИК Эллы Памфиловой, пишет «Интерфакс».

«Владимир Владимирович, хотела поздравить вас с выборами, убедительной чистой победой и вручить удостоверение», – сказала Памфилова перед началом встречи.

Памфилова отметила рекордные 88 процентов уровня доверия россиян к прошедшим президентским выборам.

«На самом деле, действительно очень высокий уровень доверия. Даже уже после выборов были проведены опросы - до 88%. То есть достоверность выборов поддерживают подавляющее большинство наших граждан, и впервые до 88% дошло», – сказала она.

Она также подчеркнула преимущества системы QR-кодирования избирательных бюллетеней. По ее словам, уже в три часа ночи после дня голосования на президентских выборах было обработано 99,99 процента бюллетеней. «То есть минимум в два раза быстрее, чем на предыдущих выборах 2012 года. Технически очень серьезный шаг вперед осуществлен», – заявила председатель ЦИК.