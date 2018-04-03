​Минфин: лишь 3,6 процента госзакупок в России являются конкурентными

Согласно мониторингу, проеденному Минфином, более 96 процентов закупок госкомпаний в 2017 году осуществлялась на неконкурентной основе, пишут «Ведомости».

Ведомство признало конкурентными только те закупки, которые были осуществлены на торгах, аукционах и при запросе котировок.

В соответствии с требованиями Гражданского кодекса было проведено только 3,6% закупок.

Всего в 2017 г. объем заключенных заказчиками договоров составил 16,5 трлн руб., а при анализе ежемесячной отчетности – 18,7 трлн руб. (21,1 трлн руб. в 2016 г.). Из чего складывается эта разница, в Минфине не указывают.