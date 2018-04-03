Россия может ограничить ввоз белорусского картофеля

Специалисты Россельхознадзора выявили, что под видом белорусской продукции на территорию России была ввезена 18-тонная партия картофеля египетского происхождения, пишет «РБК».

На картофель, как уточнили в ведомстве, были выданы международная товарно-транспортная накладная, а также фитосанитарный сертификат Главной государственной инспекции Белоруссии по семеноводству, карантину и защите растений. Однако на части упаковок продукта специалисты Россельхознадзора, по данным службы, нашли маркировку, которая свидетельствовала о том, что на самом деле картошка была из Египта.

В связи с этим Россельхознадзор выразил «серьезную обеспокоенность». «В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Россию белорусского картофеля в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», — пригрозили в ведомстве.

Вся партия будет возвращена обратно.