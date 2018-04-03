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До «Тотального диктанта» осталось две недели

Международная акция «Тотальный диктант» в 2018 году пройдёт 14 апреля, в 13 часов. Написать диктант в Сургуте можно будет на разных площадках, список их приведен на сайте. Регистрация участников начнется там же 4 апреля, принять участие в акции может любой желающий. Впервые в Сургуте будет открыта площадка в ТРЦ "Аура". Администрация "Аэропорта Сургут" наградит специальными призами тех, кто получит отличный результат, написав диктант в самом аэропорту!

Текст для диктанта написала автор романа «Зулейха открывает глаза», обладатель премии «Большая книга» Гузель Яхина. Это будут три текста под названием «Утро», «День» и «Вечер», в которых речь пойдет о жизни деревенского учителя - Якова Ивановича Баха. Отрывки, по словам автора, войдут в новый роман под названием «Дети мои», который будет посвящен поволжским немцам и немецкой автономии на Волге в период с 1916 по 1938 год.

В рамках подготовки к диктанту организованы онлайн-занятия на официальном сайте организаторов Диктанта. Сургутяне и гости города могут подготовиться в Центральной городской библиотеке (ул. Республики, 78\1): 4 и 11 апреля здесь пройдут заключительные занятия курсов «Русский по средам».

Тотальный диктант-2018 пройдёт примерно в 1 000 населенных пунктах по всему миру, столицей Диктанта в этом году выбран Владивосток.

Начало мероприятия: 13:00. Вход свободный.

Справка: Тотальный диктант — ежегодная акция по проверке грамотности для всех желающих, независимо от возраста, национальности, уровня образования и социального статуса. Она показывает, что быть грамотным важно для каждого; что заниматься русским языком нелегко, но увлекательно и полезно; объединяет всех, кто умеет или хочет писать и говорить по-русски. Уникальные тексты для диктовки создают известные писатели. В 2017 году участниками акции стали 200 тысяч человек из 866 городов 71 страны.


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Сегодня в 10:08, просмотров: 111, комментариев: 0


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