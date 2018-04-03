​YouTube возобновил свою работу

Минувшей ночью, около 22:55 по МСК был зафиксирован сбой работы видео сервиса YouTube, пишут «Ведомости» со ссылкой на портал Downdetector, отслеживающий корректность работы популярных интернет-ресурсов.

Проблемы с работой YouTube и просмотром видео фиксировали по 41 % тех, кто сообщил о проблеме (на пике – более 1700 обращений), еще у 17% были проблемы с использованием своих учетных записей.

Компания уже сообщил об устранении «ошибки 500», которая ограничивала работу видео сервиса около 4 часов. «Благодарим вам за терпение, «ошибка 500» в настоящее время устранена!» - говорится в твиттере компании.