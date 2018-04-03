Рейтинг одобрения деятельности Трампа вырос до 50 процентов. Он уже похвастался своим достижением в твиттере

По данным опроса, проведенного компанией Rasmussen Reports, рейтинг одобрения деятельности Дональда Трампа американцами достиг 50 процентов, пишет «Интерфакс».
Президент уже похвастался этим достижением со своими подписчиками в твиттере. В своем сообщение он подчеркнул, что его показатель оказался лучше, чем у его предшественника Барака Обамы на аналогичном сроке после избрания.
При этом 49 процентов респондентов в ходе последнего исследования негативно охарактеризовали работу Трампа.
Бизнес молодых в Сургуте. Руководитель студии туризма «ТурБазар» Инна Шуть // ONLINE 4 апреля в 12.00