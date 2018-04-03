​В Мегионе сгорел двухэтажный деревянный дом // ВИДЕО

Минувшей ночью произошел пожар в деревянном доме в Мегионе. Пострадал один человек, пишет «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального МЧС.

«Во вторник в 01:21 по местному времени (23:21 мск) поступило сообщение о возгорании жилого здания в Мегионе. Через пять минут пожарные были на месте. Пожар был ликвидирован в 07:40 по местному времени. Пострадал один человек», – сообщил собеседник агентства.

Видео из группы "Типичный Мегион" социальной сети "Вконтакте".

По предварительным данным собеседника, здание выгорело по всей площади – более 500 квадратных метров. В доме находилось 29 квартир, в которых проживало 58 человек, в том числе 13 детей.