На помощь пострадавшим в пожаре в Кемерово пожертвовали 103 миллиона рублей

На счет кемеровского отделения «Российского Красного Креста» россияне перевели свыше 100 миллионов рублей в помощь пострадавшим при пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, и пожертвования продолжают поступать, сообщает «Коммерсант». «Мне две минуты назад принесли цифры. На сегодня сумма пожертвований составляет 103 млн 76 тыс. 404 руб. 91 коп.»,— пояснила руководитель кемеровского отделения «Российского Красного Креста» Елена Малахова.

Она добавила, что в ближайшие два дня будет готова программа по оказанию помощи пострадавшим, а к следующей неделе она будет утверждена. Одним из мероприятий, по словам Малаховой, станет обучающий семинар для психологов соцслужб по длительной работе с пострадавшими и семьями погибших.