Трамп позвал Путина на встречу

Президент США Дональд Трамп предложил российскому лидеру Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне, сообщает Lenta.ruсо ссылкой на помощника главы государства Юрия Ушакова.

«Когда наши президенты беседовали по телефону, Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме (...) Это достаточно интересная и позитивная идея», — сообщил он.

Ушаков указал, что сроки встречи пока не обсуждались, а с момента разговора прошло мало времени — всего чуть более 10 дней. «Если все будет нормально, я надеюсь, что американцы не откажутся от своего предложения обсуждать возможность проведения саммита», — добавил он.

20 марта Трамп позвонил Путину. Они обсудили сирийскую проблему и украинский кризис, а также договорились о развитии дальнейших двусторонних контактов, в том числе с учетом изменений в руководстве Госдепартамента США. Особое внимание президенты уделили проработке вопроса о проведении возможной встречи на высшем уровне.