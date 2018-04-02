​Кремль: закрытие Великобританией торгпредства РФ не останется без ответа

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в случае если британские власти решат закрыть торгпредство России в Лондоне, то этот шаг не останется без ответа, пишет «Интерфакс».

«Вы видите, что в Москве самым тщательным образом анализируют каждый недружественный шаг, который принимается в отношении Российской Федерации, и каждый этот недружественный шаг находит впоследствии ответ, который формулируется соответствующий образом», - заявил Песков журналистам.

«Давайте не будем забегать вперед. Без внимания никто в Москве такие шаги не оставляет», –добавил он.

Таким образом Песков ответил на вопрос, будет ли какая-то реакции России в случае закрытия ее торгпредства в Великобритании.