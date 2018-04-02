Досрочные ЕГЭ по биологии, физике и иностранным языкам завершились без сбоев

Сегодня в России провели досрочные единые государственные экзамены по физике, биологии и письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. Экзамены завершились без сбоев, сообщили в Рособрнадзоре Интерфаксу.

«Во всех экзаменационных пунктах велось видеонаблюдение в онлайн-режиме, и использовались технологии печати контрольных измерительных материалов (КИМ) и сканирования бланков ответов участников ЕГЭ непосредственно в аудиториях», – заявили в ведомстве.

Более 7 тысяч человек подали заявления на участие в экзамене по физике. Около трёх с половиной тысяч человек предоставили заявления для прохождения ЕГЭ по английскому языку, 116 участников - по немецкому, по французскому языку - 75, по испанскому языку - 30.

О результатах участникам экзаменов сообщат не позднее 16 апреля.