Проверки в торговых центрах могут стать внезапными

После пожара в Кемерове МЧС России предложили изменить порядок проведения проверок противопожарного состояния в торговых центрах, сообщает ТАСС. Сейчас проверке подлежат только субъекты, которые арендуют или владеют отдельными помещениями в ТЦ.

«МЧС разработаны предложения по изменению федерального закона "О защите прав предпринимателей", которые позволят государственному пожарному надзору проверять противопожарное состояние всего здания, а не деятельность юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, как это происходит сейчас», - сказал изданию главный государственный инспектор по пожарному надзору МЧС России Ринат Еникеев.

Кроме того, главный инспектор заявил, что предлагается назначать проверки в торговых центрах не реже одного раза в год, вне зависимости от того, выявлены ли нарушения, а также сделать их внезапными. Также Еникеев отметил, что по действующему законодательству, пожарному надзору необходимо предупреждать юридическое лицо о предстоящих проверках за три дня.