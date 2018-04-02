Дочка постаралась: на сургутянку повесили микрозайм

В декабре прошлого года к сургутским полицейским обратилась женщина 1965 года рождения, на которую незаконно оформили микрозайм на 20 тысяч рублей.

Мошенницу задержали — ей оказалась девушка 1990 года рождения — дочь заявительницы. Она рассказала полицейским, что не работает и решила пойти на преступление из-за нехватки денег. В начале декабря, дождавшись, когда мама уснет, девушка взяла ее паспорт и оформила микрозайм через интернет. А получив деньги, раздала долги и потратила оставшееся.

За мошенничество ее могут лишить свободы на два года.