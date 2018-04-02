Компания «Союзмультфильм» заявила, что кота Матроскина в новом «Простоквашино» озвучит сын Олега Табакова. Таким образом, кот будет говорить голосом Антона Табакова, пишет «РБК».

На студии отметили, что он уже записался для новых серий. По словам председателя правления «Союзмультфильма» Юлианы Слащевой, важно «генетическое сходство с голосом Олега Табакова [который озвучивал кота в классических сериях] даст Матроскину тот тембр и интонации, которые так свойственны первоначальному персонажу».

В последнее время Антон Табаков занимался ресторанным бизнесом, а работу в соответствующем проекте назвал данью памяти. «Это большая ответственность, ведь Матроскин для меня не просто персонаж «Простоквашино». Он говорит голосом отца», — сказал он.