​В СурГПУ прошла II Всероссийская научно-практическая конференция по здоровому образу жизни

110 учёных из 22-х городов России подали заявки на участие во II Всероссийской научно-практической конференции «Здоровый образ жизни и охрана здоровья», которая прошла в Сургутском государственном педагогическом университете 30 марта. В том числе поступили заявки из Белоруссии и непризнанной Луганской Народной Республики. На очное участие заявились 160 человек из Сургута и Сургутского района, а также на конференции присутствовали участники из Ханты-Мансийска и Ноябрьска. Почётным гостем заседания стала директор департамента образования Сургута Анна Томазова.

Целью мероприятия было обсуждение актуальных научно-практических проблем формирования здорового образа жизни и эффективных технологий сохранения здоровья представителей различных профессиональных групп в процессе образовательной и трудовой деятельности, занятий спортом и физической культурой.

На конференции была организована выставка печатных изданий теоретических и практических разработок сотрудников научно-исследовательской лаборатории "Здоровый образ жизни и охрана здоровья", кафедры медико-биологических дисциплин и безопасности жизнедеятельности, кафедры теории и методики физического воспитания. Также были представлены материалы по здоровьесберегающим немедикаментозным и медикаментозным технологиям, разрешенным в Российской Федерации.

Внимание участников секций было сосредоточено на решении конкретных вопросов практической реализации процесса формирования здорового образа жизни и эффективных технологий сохранения здоровья в процессе образовательной и трудовой деятельности, занятий спортом и физической культурой.