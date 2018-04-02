​В Госдуме обсуждают перенос всех кинотеатров на первый этаж

Заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный заявил, что сейчас «обсуждается вопрос о переформатировании деятельности торговых центров таким образом, чтобы кинозалы и детские площадки были только на первых этажах», сообщает «РБК».

Выборный признал, что в таком случае все торговые центры придется перестраивать. «Да, придется работать в этом направлении, но безопасность превыше всего», — сказал депутат.

По его словам, работа в этом направлении начнется уже в этом году.

Ранее с предложением размещать игровые зоны и кинотеатры не выше второго этажа выступили несколько депутатов Госдумы, представляющие «Единую Россию».