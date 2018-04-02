​Telegram заявил о невозможности предоставления ключей для дешифровки Роскомнадзору

Мессенджер Telegram уведомил Роскомнадзор о невозможности выполнить требования ФСБ о предоставлении ключей для дешифровки сообщений, пишет «Интерфакс».

«20 марта Роскомнадзор уведомил мессенджер о неисполнении требования передать ключи шифрования ФСБ и поставил дедлайн 15 дней. Они истекают 4 апреля, то есть послезавтра. Telegram принял решение снова снизойти и разъяснить чиновникам, что указанные требования в принципе неисполнимы», – написал в своем Telegram-канале Павел Чиков, руководитель международной правозащитной группы "Агора", которая представляет мессенджер в судах.

В частности, Чиков отмечает: «Telegram предоставляет пользователям возможность использовать два вида обмена сообщениями - "облачные чаты" и "секретные чаты". Сообщения, передаваемые через "секретные чаты", никогда не сохраняются на серверах Telegram. Переписка пользователей "облачных чатов" хранится в зашифрованном виде, распределяется между различными подсистемами и никогда не хранится в одном месте».

«Таким образом, администратор сервиса в существующей архитектуре ни при каких условиях не имеет доступа к информации, дающей возможность декодирования принимаемых, передаваемых, доставляемых и (или) обрабатываемых с его помощью электронных сообщений», – говорится в ответе Telegram.