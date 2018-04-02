​В Госдуму внесен законопроект, который позволит блокировать сайты с информацией, порочащей честь и достоинство

В Государственную думу внесен законопроект, который позволит блокировать сайты в случае если на них будут опубликованы сведения, признанные судом порочащими честь, достоинство или деловую репутацию, пишет Meduza.

«Принятие законопроекта будет способствовать защите прав и законных интересов лиц, чьи честь, достоинство и доброе имя потерпели ущерб в результате распространения не соответствующей действительности негативной информации», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Таким образом, в случае если лицо, разместившее в интернете порочащие сведения, после получения исполнительного документа не удалило информацию в отведенный срок, то пристав может вынести постановление об ограничении доступа к соответствующим данным.

Документ внесла группа депутатов во главе с председателем комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым.